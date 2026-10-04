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Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter e della Nazionale, è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia della partita di Nations League tra Italia e Turchia. Ecco le sue dichiarazioni:

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"E' stato un raduno lungo, con tante partite ma sono impegni che dobbiamo onorare al meglio. La partita con la Francia soprattutto ha dimostrato che l'Italia vuole ritrovarsi, che ha personalità. Bisogna ripartire dall'entusiasmo. Mancini? E' sempre lo stesso, gli piace tanto lavorare con i giocatori. Ci ha liberato la testa dalle difficoltà che abbiamo affrontato in questi anni, ma tutto deve partire dalla nostra testa".

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"Donnarumma? Quando le cose vanno male ti senti responsabile, deve trovare la forza dentro di te. Vedere i Mondiali da casa non è stato facile, ma bisogna andare avanti a testa alta. Le panchine? Negli ultimi anni ho sempre giocato tanto, ma questo è uno sport di squadra. L'Italia non è Barella, questo è un gruppo che sta facendo bene e io mi metto a disposizione del mister".

(Fonte: Sky Sport)