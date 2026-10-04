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"Solo pochi mesi fa, era la stella emergente della difesa del Dortmund. Ora, Luca Reggiani si ritrova improvvisamente di nuovo in panchina. Secondo BILD, il prodigio del BVB sta valutando un trasferimento invernale. Il motivo: Reggiani sta ricevendo pochissimo spazio in campo sotto la guida dell'allenatore Niko Kovac". Apre così l'articolo della Bild in merito al futuro del difensore italiano Luca Reggiani, cresciuto nel Sassuolo prima di volare in Germania al Dortmund.

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In stagione, però, Reggiani ha trovato pochissimo spazio con la maglia giallonera, solo 2 spezzoni per un totale di 50' tra Bundesliga e Coppa di Germania. Qualora la situazione non dovesse migliorare - si legge sulla Bild - è probabile che Reggiani venga ceduto già a gennaio, con il giocatore che è propenso a cambiare aria.

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"Per questo motivo, Reggiani aveva già preso in considerazione l'idea di andarsene in estate. C'era interesse da parte di diversi club, soprattutto dall'Italia, suo paese d'origine. L'Inter e il Milan avevano messo gli occhi sul difensore. Il Dortmund sarebbe stato aperto alle trattative qualora fosse arrivata un'offerta adeguata", racconta la Bild che conferma poi l'interesse anche del Southampton che ha presentato un'offerta importante a pochi giorni dalla chiusura del mercato. Una situazione, dunque, da monitorare, con l'Inter che era interessata.