Cristian Chivu ha mandato un video-messaggio per Wesley Sneijder, ospite dell'ultima giornata del Festival dello Sport di Trento

Matteo Pifferi
Cordoba

VIDEO FCIN1908 / Cordoba: "L'Inter deve sempre lottare per cose importanti. Chivu sa..."

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Wesley Sneijder è stato uno degli ospiti del Festival dello Sport di Trento per parlare anche del Triplete vinto con l'Inter. A margine dell'intervista, c'è stato anche un video-messaggio di Cristian Chivu per l'ex compagno in maglia nerazzurra. Ecco le parole di Chivu per Sneijder:

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"Ciao Welly! In pochi secondi, davanti ad una videocamera, non è mai semplice raccontare la mia stima, l'ammirazione che ho nei tuoi confronti e l'affetto che ho da sempre per te. Sin da quando ci siamo conosciuti, poi abbiamo avuto modo di rincontrarci.

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Abbiamo condiviso belle cose ma anche brutte, ti vorrei ringraziare per quello che sei stato per me dal punto di vista umano, per il tuo modo di essere e di fare, per la tua leggerezza la serietà nei momenti clou. Ho imparato tanto da te e ti ringrazio per questo. Non vedo l'ora di rivederti e abbracciarti, ti auguro una bella intervista e una buona giornata. Spero di rivederti presto, un abbraccio Welly"

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