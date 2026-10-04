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Wesley Sneijder è stato uno degli ospiti del Festival dello Sport di Trento per parlare anche del Triplete vinto con l'Inter. A margine dell'intervista, c'è stato anche un video-messaggio di Cristian Chivu per l'ex compagno in maglia nerazzurra. Ecco le parole di Chivu per Sneijder:

"Ciao Welly! In pochi secondi, davanti ad una videocamera, non è mai semplice raccontare la mia stima, l'ammirazione che ho nei tuoi confronti e l'affetto che ho da sempre per te. Sin da quando ci siamo conosciuti, poi abbiamo avuto modo di rincontrarci.

Abbiamo condiviso belle cose ma anche brutte, ti vorrei ringraziare per quello che sei stato per me dal punto di vista umano, per il tuo modo di essere e di fare, per la tua leggerezza la serietà nei momenti clou. Ho imparato tanto da te e ti ringrazio per questo. Non vedo l'ora di rivederti e abbracciarti, ti auguro una bella intervista e una buona giornata. Spero di rivederti presto, un abbraccio Welly"