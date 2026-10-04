VIDEO FCIN1908 / Materazzi: "Io e Mancini avevamo idee diverse: mi disse che..."

Nicolò Barella, a margine della conferenza stampa con il CT Roberto Mancini, ha parlato anche ai microfoni di SportMediaset in vista della partita di lunedì 5 ottobre contro la Turchia. Queste le parole del centrocampista nerazzurro sul momento che sta vivendo con l'Italia.

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-Rivedi in questo nuovo gruppo Azzurro qualcosa di quella Nazionale che Mancini aveva forgiato per quell'Europeo fantastico?

Sicuramente serve tempo. Questo inizio è positivo, lasciando la prima partita: un po' di rodaggio, un po' arrugginiti un po' con il peso di quanto successo. Ci sta ma tutti abbiamo dimostrato di avere in testa solo il fatto di voler fare meglio di quanto fatto in questi ultimi anni e di cercare di riguadagnare la fiducia degli italiani.

-Anche tu hai voglia di rivincita dopo aver saltato la Turchia e la panchina di Parigi?

Rivincita no. Io so quello che sono e che posso dare a questa Nazionale e cosa tutti i miei compagni pensano di me. Io sono pronto per giocare 10, 15, 20 minuti, una partita intera, posso anche non giocare. Basta che l'Italia vinca e che faccia bene, che iniziamo di nuovo ad avere l'entusiasmo di prima quando scendevamo in campo e la voglia di indossare la maglia Azzurra.

-Sono gare difficili e questa con la Turchia è dura per la stanchezza accumulata: è così?

È stata una pausa per le Nazionali lunga, non abituale. Però ci sono impegni da onorare e noi dobbiamo onorarli come fatto finora. Ma la partita con la Turchia è molto importante per il nostro percorso, per riconfermarci e dimostrare che tutto quello che è accaduto finora non è stato un caso. E poi la Turchia arriverà ferita per gli ultimi risultati. Cercheremo di mettere in campo tutto quello che abbiamo. E cercheremo di vincere.

(Fonte: SM)