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Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter e della Nazionale, è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia della partita di Nations League tra Italia e Turchia. Ecco le sue dichiarazioni:

Sky

"E' stato un raduno lungo, con tante partite ma sono impegni che dobbiamo onorare al meglio. La partita con la Francia soprattutto ha dimostrato che l'Italia vuole ritrovarsi, che ha personalità. Bisogna ripartire dall'entusiasmo. Mancini? E' sempre lo stesso, gli piace tanto lavorare con i giocatori. Ci ha liberato la testa dalle difficoltà che abbiamo affrontato in questi anni, ma tutto deve partire dalla nostra testa".

Sky

"Donnarumma? Quando le cose vanno male ti senti responsabile, deve trovare la forza dentro di te. Vedere i Mondiali da casa non è stato facile, ma bisogna andare avanti a testa alta. Quando inizi la carriera in nazionale vincendo un Europeo e non centri due volte la qualificazione al Mondiali sai che le critiche arrivano e devi trovare la forza per reagire. Quella notte e i mesi dopo sono stati difficili, ma nella vita e nel calcio bisogna sempre andare avanti. Bisogna affrontare le cose difficili a testa alta per tornare dove meritiamo. Le panchine? Negli ultimi anni ho sempre giocato titolare, soprattutto nelle partite importanti. Ma questo è uno sport di squadra, non è il tennis e l'Italia non è Barella. Io sono a disposizione, le scelte le fa il mister e sono pronto a tutto"

(Fonte: Sky Sport)