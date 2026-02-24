Barella: “Obiettivo scudetto sempre. Il calcio è anche dover fare i playoff per un rigore al 90′”

L'Inter perde anche al ritorno a San Siro e viene eliminata dalla Champions dal Bodo Glimt: le parole di Barella

Matteo Pifferi Redattore 24 febbraio - 23:04

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Bodo Glimt, Nicolò Barella ha parlato così del match di San Siro:

"Oggi non ci hanno messo in difficoltà, l'errore individuale capita, oggi è toccato ad Akanji, altre volte a me. Complimenti al Bodo, hanno vinto due partite e hanno meritato il passaggio del turno"

"Almeno gli ottavi? La delusione c'è, non ci nascondiamo, vogliamo lottare su tutti i fronti, ci abbiamo provato, questa è la differenza quando per un punto non passi tra le prime 8 perché ti danno un rigore contro al 90', questa è il calcio e questa è la nuova Champions"

"Testa al campionato? Il pensiero era arrivare in fondo in tutti i fronti, ci abbiamo provato ogni anno. Una volta siamo usciti con l'Atletico e abbiamo vinto lo scudetto, quest'anno siamo a +10 e siamo usciti col Bodo, l'obiettivo scudetto era già da inizio anno"