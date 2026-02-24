A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Bodo, Ronaldo, che verrà premiato prima del match insieme a Bobo Vieri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni dell'ex giocatore nerazzurro: "È molto bello tornare, bello sentire l'affetto dei tifosi nei miei confronti. È una serata bellissima e importante, questa gente aiuterà l'Inter a vincere".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Ronaldo: “I tifosi aiuteranno l’Inter”. Siparietto con Capello: “Ma basta!”
news
Ronaldo: “I tifosi aiuteranno l’Inter”. Siparietto con Capello: “Ma basta!”
Le dichiarazioni dell'ex giocatore nerazzurro rilasciate ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Bodo
Dallo studio poi interviene Fabio Capello che ridendo chiede al Fenomeno quanto pesa in questo momento. La risposta di Ronaldo non si è fatta attendere: "Ma ancora questo? Basta mister!", ha concluso il brasiliano tra le risate.
(Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA