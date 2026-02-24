Ronaldo: “I tifosi aiuteranno l’Inter”. Siparietto con Capello: “Ma basta!”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Bodo, Ronaldo, che verrà premiato prima del match insieme a Bobo Vieri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni dell'ex giocatore nerazzurro: "È molto bello tornare, bello sentire l'affetto dei tifosi nei miei confronti. È una serata bellissima e importante, questa gente aiuterà l'Inter a vincere".