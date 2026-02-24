A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Bodo, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del presidente nerazzurro: "Nello sport tutte le imprese sono possibili. Il margine per loro è importante, ma non irrimediabile. Sono fiducioso della nostra squadra, nel supporto della gente, rispetto per gli avversari ma non dobbiamo avere paura. Ronaldo? Il concetto di emulazione sarebbe sufficiente per dare tanta grinta ai giovani. Pre accordo con Simeone? Fake news assolutamente, non c'è neanche da parlarne. Siamo straordinariamente contenti di Chivu. Forse siamo stati un pochino fortunati, ma nella sostanza Chivu sta dimostrando con i fatti di essere un allenatore all'altezza di allenare l'Inter. Dal punto di vista economico è una partita importante ma non rilevante, è un appuntamento che gratifica la storia dell'Inter e vogliamo migliorarla nel migliore dei modi. Anche se dovessimo uscire, l'aspetto bilancistico lo andremmo a rimediare in corsa. Non è assolutamente un problema".