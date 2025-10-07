Il vice capitano nerazzurro ha parlato nella prima puntata di Wheel Talks, insieme a Lautaro, della sua esperienza a Milano

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 14:45)

Nella prima puntata di Wheel Talks, l'Inter ha messo a confronto Lautaro Martinez e Barella, due idoli della squadra nerazzurra, capitano e vice capitano. Nicolò e Lauti hanno analizzato le parole della 'ruota' nerazzurra davanti a loro ed ecco cosa è venuto fuori dalle parole del centrocampista italiano.

-Appartenenza...

Concetto che all'Inter ho vissuto molto da vicino perché tutti noi diciamo che l'Inter è una famiglia e di sicuro in una famiglia c'è appartenenza. È un valore che mi ha trasmesso quando sono arrivato a Milano 'i vecchi' e ora è quello che cerchiamo di trasmettere noi a chi arriva. Ed è quello che trasmettono i tifosi quando si va in giro per la città o allo stadio. È sicuramente un valore molto importante dell'essere interista.

-Fuori dal campo...

Avendo una famiglia numerosa ho poco tempo libero anche se il tempo con i miei bimbi è sempre bellissimo. Ci sono momenti di relax al ristorante con mia moglie e cerchiamo di viverceli.

-Esempio...

Per me i miei genitori: ci hanno fatto crescere in un modo che cerchiamo di trasmettere ai nostri figli. Le nostre mogli che sono esempi per i nostri figli e noi cerchiamo di esserlo ma siamo esempi per altre persone e anche se in campo sbagliamo cerchiamo di essere un esempio per i bimbi che vogliono giocare in Serie A o a tutti i livelli. Vengo da una società dove c'era tanta appartenenza, la Sardegna che è legata alle tradizioni, alla squadra, al sacrificio e il fatto che io rivivo tutto questo all'Inter da sette anni diciamo che è una cosa che mi fa molto piacere. Sempre sognato un gruppo così, di crescere insieme, e noi siamo riusciti a farlo e cerchiamo di essere esempi fuori, in campo, negli spogliatoi per i nuovi che arrivano. Sono contento stia andando così.

(Fonte: youtube Inter)