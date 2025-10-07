FC Inter 1908
Nel corso del format "We'll Talk" su Inter TV, Lautaro Martinez, protagonista in compagnia di Nicolò Barella, ha rilasciato queste dichiarazioni
Nel corso del format "We'll Talk" su Inter TV, Lautaro Martinez, protagonista in compagnia di Nicolò Barella, ha rilasciato queste dichiarazioni:

"Il senso di appartenenza è molto importante all'interno dello spogliatoio e noi cerchiamo di trasmetterlo ai nuovi, ai calciatori della Primavera che vengono ad allenarsi insieme a noi. Sicuramente passiamo poco tempo con la famiglia, siamo sempre impegnati, ma quando siamo fuori dal campo abbiamo tante cose da fare nel tempo in cui siamo a casa con la famiglia. Io, come te (rivolto a Barella, ndr) ho la passione del vino e in questi ultimi anni ho cercato di studiare, di guardare un po' tutto quello che riguarda il vino. Avendo un vigneto e una linea di vini, un hobby che faccio fuori dal campo".

"Esempi? Questa parola è importante perché io da piccolo ho vissuto in tanti spogliatoi dove c'erano tanti giocatori che davano l'esempio dentro e fuori dal campo. Mio padre è un altro esempio: è un ex calciatore, anche se ha fatto il professionista solo tre anni. Si è sempre comportato come tale però. Da bimbo, da piccolo e da quando sono nato ho un esempio a casa, per me è molto importante. Ora parlo tantissimo di calcio con lui, dell'Inter, mi dà il suo punto di vista ed è sempre piacevole perché ti fa crescere ancora".

