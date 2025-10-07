"Il senso di appartenenza è molto importante all'interno dello spogliatoio e noi cerchiamo di trasmetterlo ai nuovi, ai calciatori della Primavera che vengono ad allenarsi insieme a noi. Sicuramente passiamo poco tempo con la famiglia, siamo sempre impegnati, ma quando siamo fuori dal campo abbiamo tante cose da fare nel tempo in cui siamo a casa con la famiglia. Io, come te (rivolto a Barella, ndr) ho la passione del vino e in questi ultimi anni ho cercato di studiare, di guardare un po' tutto quello che riguarda il vino. Avendo un vigneto e una linea di vini, un hobby che faccio fuori dal campo".

"Esempi? Questa parola è importante perché io da piccolo ho vissuto in tanti spogliatoi dove c'erano tanti giocatori che davano l'esempio dentro e fuori dal campo. Mio padre è un altro esempio: è un ex calciatore, anche se ha fatto il professionista solo tre anni. Si è sempre comportato come tale però. Da bimbo, da piccolo e da quando sono nato ho un esempio a casa, per me è molto importante. Ora parlo tantissimo di calcio con lui, dell'Inter, mi dà il suo punto di vista ed è sempre piacevole perché ti fa crescere ancora".