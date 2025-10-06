FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Capello: “Israele-Italia si deve giocare. Gattuso si è preso una patata bollente ma…”

news

Capello: “Israele-Italia si deve giocare. Gattuso si è preso una patata bollente ma…”

Capello: “Israele-Italia si deve giocare. Gattuso si è preso una patata bollente ma…” - immagine 1
Fabio Capello, ex allenatore di Juve e Milan, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul match contro Israele che attende agli azzurri
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

"Sì, si deve giocare, lasciamo la politica da parte. Lo sport deve unire e non dividere". Così Fabio Capello, ex allenatore di Juve e Milan, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul match contro Israele che attende agli azzurri per le qualificazioni ai Mondiali di calcio.

Capello: “Israele-Italia si deve giocare. Gattuso si è preso una patata bollente ma…”- immagine 2
Getty Images

Poi Capello dice la sua su Gattuso ct e le possibilità dell'Italia di qualificarsi ai Mondiali: "Abbiamo visto un'Italia agonisticamente valida - aggiunge Capello - si è impegnata su ogni pallone, con cuore e anima. Questo è già un passo avanti. Mancano qualità e velocità nel gioco.

Capello: “Israele-Italia si deve giocare. Gattuso si è preso una patata bollente ma…”- immagine 3

In queste partite alla portata vedremo quanti miglioramenti ci saranno. Gattuso si è preso una bella patata bollente con molto coraggio, non come quelli che hanno lasciato la panchina a metà percorso".

(ANSA)

Leggi anche
Buffon: “Ho vinto 13 scudetti, non 11. Conto anche quelli revocati con Calciopoli”
Sanchez: “Ho vinto tutto, nella mia vita ho sempre stabilito record. Voglio continuare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA