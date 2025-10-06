"Sì, si deve giocare, lasciamo la politica da parte. Lo sport deve unire e non dividere". Così Fabio Capello , ex allenatore di Juve e Milan, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul match contro Israele che attende agli azzurri per le qualificazioni ai Mondiali di calcio.

Poi Capello dice la sua su Gattuso ct e le possibilità dell'Italia di qualificarsi ai Mondiali: "Abbiamo visto un'Italia agonisticamente valida - aggiunge Capello - si è impegnata su ogni pallone, con cuore e anima. Questo è già un passo avanti. Mancano qualità e velocità nel gioco.