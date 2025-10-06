"Sì, si deve giocare, lasciamo la politica da parte. Lo sport deve unire e non dividere". Così Fabio Capello, ex allenatore di Juve e Milan, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul match contro Israele che attende agli azzurri per le qualificazioni ai Mondiali di calcio.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Capello: “Israele-Italia si deve giocare. Gattuso si è preso una patata bollente ma…”
news
Capello: “Israele-Italia si deve giocare. Gattuso si è preso una patata bollente ma…”
Fabio Capello, ex allenatore di Juve e Milan, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul match contro Israele che attende agli azzurri
Poi Capello dice la sua su Gattuso ct e le possibilità dell'Italia di qualificarsi ai Mondiali: "Abbiamo visto un'Italia agonisticamente valida - aggiunge Capello - si è impegnata su ogni pallone, con cuore e anima. Questo è già un passo avanti. Mancano qualità e velocità nel gioco.
In queste partite alla portata vedremo quanti miglioramenti ci saranno. Gattuso si è preso una bella patata bollente con molto coraggio, non come quelli che hanno lasciato la panchina a metà percorso".
(ANSA)
© RIPRODUZIONE RISERVATA