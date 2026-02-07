Le parole dell'allenatore del Genoa dopo la sconfitta in extremis contro la formazione guidata da Conte

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 21:46)

Daniele De Rossi, dopo la sconfitta contro il Napoli subita in extremis per un calcio di rigore assegnato alla squadra di Conte, ha parlato anche ai microfoni di Skysport e in particolare sulla partita e sull'episodioha detto: «Bisogna evitare di commettere questo pseudofalli. Abbiamo fatto una partita attenta, aggressiva e intelligente, molto aggressiva e mi è piaciuta. Perdere così dopo quanto accaduto con la Lazio è faticoso, abbiamo perso con l'Atalanta una gara benissimo e perdere contro l'Inter in una gara che non avevamo fatto così bene ma in maniera giusta. Veramente faticoso se si pensa agli episodi. Serve conservare la lucidità andando verso la direzione del calcio e il regolamento, come sta diventando, provare ad allinearsi anche se è contro natura.

-Che rigore è?

Un rigore di questi tempi ma molto meno chiaro e netto dei classici step on foot che vengono fischiati. Un mio collaboratore ha detto 'Se non ce lo fischiano a noi protestiamo' ed è vero perché ormai si protesta per ogni caso, si prova a cercare vantaggio su ogni contatto. Quando si parla di chiaro errore questo non è un chiaro errore perché cinque persone mi hanno detto una cosa e cinque me ne hanno detto un'altra e non si tratta di campanilismo perché ormai siamo tutti sulla stessa barca e una domenica tocca e me e una a te. È proprio una deriva, una direzione che a me non piace, mi fa paura. Non si torna più indietro secondo me se ogni momento diventa questo.

-Sempre sostenitore del VAR, adesso?

Lo sono anche adesso, è un incredibile strumento. Ma penso che stia sostituendo l'arbitro. E penso che noi allenatori e giocatori siamo furbi e che cerchiamo di trarre il massimo da ogni situazione perché la posta in palio è alta. o fanno anche i miei ed è uno strumento per fare punti e vincere le gare e invece dovrebbe essere lo strumento per un arbitro di fronte ad un errore evidente e chiaro. Ma questo non è un errore chiaro, non pigia con il piede, non struscia. Difficile dire ad un difensore di difendere in maniera diversa ma dovremo farlo. Dobbiamo adattarci altrimenti il campionato finisce.

