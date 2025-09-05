Baroni: “Con l’Inter pochi falli, serve ferocia. Asllani ha qualità ci darà i tempi”

“Casadei è un giocatore di spazio. Sta lavorando fortemente, con grande attenzione, ferocia, voglia di crescere. Ed è l’aspetto più importante, quello che mi interessa. Ilic è un giocatore di grande qualità: deve stare sereno, concentrarsi nella due fasi e portare grande presenza nella partita. Poi abbiamoAnjorin, che ha grande qualità: sta trovando la condizione migliore e sono convinto che potrà fare bene. Abbiamo preso Asllani che è un giocatore con grande qualità in mezzo al campo e potrà dare i tempi a questa squadra. C’è Ilkhan, con caratteristiche molto simili ad Asllani: è giovane, rientra da un infortunio importante al crociato ma sta sempre meglio, siamo convinti di farlo crescere e dargli spazio. Poi Gineitis: giocatore di grande mobilità, mi piace molto questo aspetto. Può lavorare nell’ampiezza, nella profondità ed è bravo tecnicamente. Abbiamo un centrocampo omogeneo e con varie soluzioni”