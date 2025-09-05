Intervistato da Sky Sport, il tecnico del Torino Marco Baroni è tornato sulla partita di San Siro contro l'Inter e ha parlato anche del centrocampista Asslani arrivato dai nerazzurri:
Baroni: “Con l’Inter pochi falli, serve ferocia. Asllani ha qualità ci darà i tempi”
Gli esordi non sono mai facili, ma cosa deve imparare la squadra dalla sconfitta contro l’Inter?
“Sicuramente di giocare con ferocia, con maggior determinazione, perché abbiamo fatto una partita pulita, con pochi falli. E quando si incontrano squadre di quel livello non te lo puoi permettere. È questo il cambiamento che cerchiamo e che faremo”
Casadei era stato cercato l’anno scorso dalla ‘sua’ Lazio e ora lo ritrova al Torino, come lo vede collocato? Più nei due a centrocampo o in posizione avanzata? Poi c’è un giocatore da recuperare: Ilic. Che tipo di sensazioni ha sul giocatore e sul centrocampo più in generale?
“Casadei è un giocatore di spazio. Sta lavorando fortemente, con grande attenzione, ferocia, voglia di crescere. Ed è l’aspetto più importante, quello che mi interessa. Ilic è un giocatore di grande qualità: deve stare sereno, concentrarsi nella due fasi e portare grande presenza nella partita. Poi abbiamoAnjorin, che ha grande qualità: sta trovando la condizione migliore e sono convinto che potrà fare bene. Abbiamo preso Asllani che è un giocatore con grande qualità in mezzo al campo e potrà dare i tempi a questa squadra. C’è Ilkhan, con caratteristiche molto simili ad Asllani: è giovane, rientra da un infortunio importante al crociato ma sta sempre meglio, siamo convinti di farlo crescere e dargli spazio. Poi Gineitis: giocatore di grande mobilità, mi piace molto questo aspetto. Può lavorare nell’ampiezza, nella profondità ed è bravo tecnicamente. Abbiamo un centrocampo omogeneo e con varie soluzioni”
