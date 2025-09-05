Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: «Continuo a vedere Napoli e Inter davanti a tutte. Poi dopo arriva la Juve e una tra Roma e Milan. Vedremo…».
Perinetti: “Scudetto? Inter e Napoli davanti a tutte. Rinnovo Vlahovic? Non credo ma…”
Che mi dice di Vlahovic? Non le sembra più sereno e ispirato ora che non deve più sobbarcarsi da solo tutto il peso dell’attacco juventino?
«Può essere, ma credo che dipenda tutto dalla fiducia dimostratagli da Tudor, che comunque l’ha sempre preso in considerazione. Il tecnico croato ha fatto scudo, non curandosi delle dinamiche economiche e trattandolo come un tesserato qualunque. Questo può averlo aiutato… Stimo molto Igor: penso che abbia il carattere per allenare una piazza complicata come quella bianconera».
Pensa che in futuro Vlahovic e la Juventus possano tornare a parlare di rinnovo?
«Non credo, ma nulla è impossibile. Di sicuro nei mesi i rapporti tra le parti si distenderanno se Dusan continuerà a segnare con questa continuità».
