Bastoni: “Gattuso, energia incredibile: serviva una vittoria così. Israele? Sappiamo che…”

"Bergamo è la mia seconda casa. E' la prima volta che gioco qua con la Nazionale ed è sempre bello giocare", dice Bastoni
Intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria dell'Italia contro l'Estonia, Alessandro Bastoni ne ha parlato così:

"Ci voleva una vittoria così larga, serviva una risposta e anche un segnale. Siamo felici, abbiamo lavorato tanto dal punto di vista fisica e anche morale. Il mister ci ripete tanto e ci dà tanto entusiasmo, siamo riusciti a metterlo in campo e siamo felici"

Cosa può portare Gattuso?

"Energia incredibile, contagiosa. Anche quando ti senti stanco, ti dice di non mollare e di continuare. Siamo in Nazionale, è una grande responsabilità e dobbiamo dare tutto per questa maglia. E' stato bello, Bergamo è la mia seconda casa. E' la prima volta che gioco qua con la Nazionale. Israele? Sappiamo cosa sta succedendo nel mondo, dobbiamo essere bravi a pensare al campo, nonostante dispiaccia tanto. Dobbiamo stare concentrati sulla partita, sappiamo il valore e l'importanza"

