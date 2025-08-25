Finisce 5-0 la gara tra Inter e Torino. Dopo la gara ha parlato a Sky Sport il tecnico del Torino Baroni:
Baroni: “Partita di altissima qualità dell’Inter. Questo dolore ci servirà per le prossime gare”
Finisce 5-0 la gara tra Inter e Torino. Dopo la gara ha parlato a Sky Sport il tecnico del Torino Baroni:
"L'Inter ha fatto una partita di altissima qualità, sbagliando poco e noi abbiamo sbagliato troppo. Abbiamo tentato di portare aggressività, ma ne serve di pià, serve compattezza. Dobbiamo lavorare. Questa sconfitta ci deve far sentire quel dolore che ci serve per preparare le prossime partite".
