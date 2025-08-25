Al termine della goleada nerazzurra, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico Cristian Chivu. Queste le sue dichiarazioni

Andrea Della Sala Redattore 25 agosto 2025 (modifica il 25 agosto 2025 | 23:29)

Ottimo l'esordio dell'Inter che batte 5-0 il Torino. Al termine della goleada nerazzurra, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico Cristian Chivu: "Abbiamo lavorato per presentarci alla prima nella miglior condizione nonostante solo 4 settimane di lavoro. I ragazzi hanno risposto alla grande, lasciando alle spalle il passato. Prova di maturità, di qualità, di aggressività. Sono molto felice per loro".

ALLENAMENTI - "Sin dal primo giorno si sono calati subito nella realtà. Hanno accettato i carichi di lavoro, doppi allenamenti, nessuno ha mai detto nulla. Hanno lavorato a testa bassa. Oggi ci siamo presentati in condizioni abbastanza buone, era un'incognita anche per noi".

MERCATO - "Sono un po ' scarico e vuoto dopo questa partita, preferisco parlare della gara. Manca ancora qualche giorno per questo mercato".

EMOZIONI - "Le emozioni sono giuste, mi tolgono i pensieri. Ho troppi pensieri per la testa, le emozioni mi fanno bene. Tornare qua nella squadra dove ho scritto qualche pagina importante fa piacere. Ma mi sto concentrando su quello da fare per la squadra.

LOOKMAN - "Come avrei giocato con Lookman? Lookman non fa parte della nostra rosa. Non posso parlare dei giocatori che non fanno parte di questo gruppo, di questa rosa".

DIFESA - "Dipende dall'atteggiamento della squadra, della pressione, cerchiamo di lavorare sulle letture. Io non ho apura di niente, ho giocatori evoluti. Stiamo cercando di migliorare e stiamo ancora lavorando".

PREPARAZIONE - "Non è solo una questione di gambe, è anche mentale. Io faccio leva molto su questo, è importante. La mente ti dà sempre qualcosa in pi ù e ci stiamo lavorando".