Baroni: “Addolorati per il risultato. L’Inter ha fatto gara di grandissima...

Al termine di Inter-Torino , Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico granata, amareggiato per la pesante sconfitta (5-0): "Siamo addolorati per il risultato e credo che debba essere un risultato to che ci deve debba poi dare quella giusta determinazione e cattiveria. Loro hanno fatto una partita di grandissima qualità e noi abbiamo sbagliato troppo".

"Il punteggio è questo perché non puoi regalare all'Inter dei palloni e situazioni così. La squadra non è partita male, ha cercato una pressione alta ma non l'ha fatto con quella ferocia, basta vedere i falli, solo due nel primo tempo. Abbiamo fatto degli errori che non possiamo concedere contro avversari così. Abbiamo un inizio di campionato con partite difficili, questa sconfitta ci deve dare quella spinta e quel doloro addosso che ci serve per trovare la quadra. Scelte? Le rifarei. Il primo gol è su palla inattiva, però sono state quelle disattenzioni che una squadra come il Toro non può avere e non avrà sicuramente".