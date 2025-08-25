FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Baroni: “Addolorati per il risultato. L’Inter ha fatto gara di grandissima qualità”

news

Baroni: “Addolorati per il risultato. L’Inter ha fatto gara di grandissima qualità”

Baroni: “Addolorati per il risultato. L’Inter ha fatto gara di grandissima qualità” - immagine 1
Le dichiarazioni dell'allenatore granata rilasciate ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Torino
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Al termine di Inter-Torino, Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico granata, amareggiato per la pesante sconfitta (5-0): "Siamo addolorati per il risultato e credo che debba essere un risultato to che ci deve debba poi dare quella giusta determinazione e cattiveria. Loro hanno fatto una partita di grandissima qualità e noi abbiamo sbagliato troppo".

Baroni: “Addolorati per il risultato. L’Inter ha fatto gara di grandissima qualità”- immagine 2
MILAN, ITALY - AUGUST 25: Ange Yoan Bonny of FC Internazionale celebrates after scoring the goal during the Serie A match between FC Internazionale and Torino FC at Giuseppe Meazza Stadium on August 25, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"Il punteggio è questo perché non puoi regalare all'Inter dei palloni e situazioni così. La squadra non è partita male, ha cercato una pressione alta ma non l'ha fatto con quella ferocia, basta vedere i falli, solo due nel primo tempo. Abbiamo fatto degli errori che non possiamo concedere contro avversari così. Abbiamo un inizio di campionato con partite difficili, questa sconfitta ci deve dare quella spinta e quel doloro addosso che ci serve per trovare la quadra. Scelte? Le rifarei. Il primo gol è su palla inattiva, però sono state quelle disattenzioni che una squadra come il Toro non può avere e non avrà sicuramente".

(Dazn)

Leggi anche
Baroni: “Addolorati per il risultato. L’Inter ha fatto gara di grandissima...
Bastoni a ITV: “Sentite di ogni sulla scorsa stagione. Soddisfatti dell’approccio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA