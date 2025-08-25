Bastoni a ITV: “Sentite di ogni sulla scorsa stagione. Soddisfatti dell’approccio”

Larga vittoria dei nerazzurri al Meazza che strapazzano il Torino per 5 a 0. Queste le parole dei protagonisti nel post match raccolte da InterTv. Il commento di Alessandro Bastoni: "Una partita molto dura, speravamo di stare cosi bene, siamo soddisfatti dell'approccio poi è venuta fuori la nostra qualità. Dedica a mia figlia? E' la prima volta che riesco a dedicarle un gol, siamo contenti di aver dato un segnale importante. Cerco di mettere in campo le mie qualità tecniche umane e ne ho sentite di tutti i colori nel post finale di stagione. Vero che non abbiamo vinto nulla ma abbiamo fatto un grande percorso. Tenevamo tanto ad avere grande equilibrio ne ho parlato anche con il mister, speriamo di continuare cosi"