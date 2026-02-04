FC Inter 1908
Torino, Baroni: "Volevamo passare il turno, ma sono soddisfatto della prestazione"

Torino, Baroni: “Volevamo passare il turno, ma sono soddisfatto della prestazione”

Ai microfoni di Sport Mediaset, Marco Baroni, allenatore del Torino, ha commentato la sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter così
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Ai microfoni di Sport Mediaset, Marco Baroni, allenatore del Torino, ha commentato la sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter così:

"Sono soddisfatto della prestazione. Nel primo tempo siamo stati ordinati ma passivi, potevamo portare più pressione sulla palla. Ma nel secondo tempo siamo cresciuti. La squadra è viva e sta bene, è stata sempre in partita, credendoci, con ordine e aggressività. Dobbiamo anche valutare che avevamo tre ragazzi in campo con due allenamenti con la squadra. La squadra deve dare tutto, credere, abbiamo iniziato una strada in cui crediamo".

"Tutti insieme dobbiamo cambiare marcia, è il sentimento di tutti. Possiamo fare di più, lo pretendiamo e lo andremo a cercare. Prati? Ha fatto molto bene nel secondo tempo, quando è cresciuta tutta la squadra. Ci credevamo, lo abbiamo aspettato. Ora stanno rientrando quasi tutti, altri verranno a darci una mano. Volevamo passare il turno, ma la prestazione è da lavorarci su con convinzione".

(Fonte: Sport Mediaset)

