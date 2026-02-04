Carlos Augusto, dopo la partita contro il Torino di Coppa Italia, ha parlato ai microfoni di SportMediaset. «Vittoria importante con squadra sperimentale? Hanno fatto bene. Lavorano con noi in settimana, gli abbiamo dato fiducia, sono grandi ragazzi e dobbiamo continuare così», ha detto a proposito di Cocchi e Kamatè schierati dal primo minuto in campo da Chivu.
Carlos Augusto: “I giovani? Lavorano con noi e gli diamo fiducia. Giochiamo sempre per vincere e…”
Le parole del giocatore brasiliano dopo la partita vinta dall'Inter contro il Torino e che vale il passaggio alla semifinale di Coppa Italia
-Avanti su tutti i fronti...
Sappiamo come è andata la scorsa stagione. Ma siamo l'Inter e giochiamo ogni torneo per vincere e ci proviamo sempre fino a che è possibile.
