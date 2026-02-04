Altro gol per Bonny, chiamato in causa da Chivu nei quarti di Coppa Italia contro il Torino. L'attaccante dell'Inter ha parlato così ai microfoni di Sport Mediaset:
"Sempre complicato giocare contro il Torino, ma siamo contenti di aver passato il turno. C'è tanto potenziale, tutti gli attaccanti fanno bene e siamo a disposizione del gruppo".
"Speriamo di continuare così per il proseguo della stagione".
(Fonte: Sport Mediaset)
