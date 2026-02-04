FC Inter 1908
Bonny: “Siamo contenti di aver passato il turno. Noi attaccanti stiamo bene e…”

Altro gol per Bonny, chiamato in causa da Chivu nei quarti di Coppa Italia contro il Torino. L'attaccante dell'Inter ha parlato così
Marco Macca
Marco Macca 

Altro gol per Bonny, chiamato in causa da Chivu nei quarti di Coppa Italia contro il Torino. L'attaccante dell'Inter ha parlato così ai microfoni di Sport Mediaset:

"Sempre complicato giocare contro il Torino, ma siamo contenti di aver passato il turno. C'è tanto potenziale, tutti gli attaccanti fanno bene e siamo a disposizione del gruppo".

"Speriamo di continuare così per il proseguo della stagione".

(Fonte: Sport Mediaset)

