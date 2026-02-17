"E' una partita difficile per tanti motivi. Primo, perché il Bodo è una squadra organizzata, forte, che davanti ha giocatori di qualità che ti possono far male. E poi subentrano le condizioni atmosferiche e del campo, a cui non siamo abituati. Non deve essere un alibi, siamo venuti qui apposta stamattina, valuteremo tutto dopo l'allenamento della serata".