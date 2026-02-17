Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, è intervenuto ai canali ufficiali del club alla vigilia del playoff di Champions League contro il Bodo Glimt. Ecco le sue dichiarazioni:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Bastoni a ITV: “Col Bodo partita difficile per vari motivi. Il campo non deve essere un alibi”
news
Bastoni a ITV: “Col Bodo partita difficile per vari motivi. Il campo non deve essere un alibi”
Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, è intervenuto ai canali ufficiali del club alla vigilia del playoff di Champions League contro il Bodo Glimt
"E' una partita difficile per tanti motivi. Primo, perché il Bodo è una squadra organizzata, forte, che davanti ha giocatori di qualità che ti possono far male. E poi subentrano le condizioni atmosferiche e del campo, a cui non siamo abituati. Non deve essere un alibi, siamo venuti qui apposta stamattina, valuteremo tutto dopo l'allenamento della serata".
"I cambi sono importanti, non bisogna avere la presunzione di giocarle tutte, ma giocare al meglio quelle che si giocano. Siamo preparati per questo".
(Fonte: Inter TV)
© RIPRODUZIONE RISERVATA