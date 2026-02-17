Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Cristian Chivu ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia di Bodo/Glimt-Inter:
Chivu a ITV: “Affrontiamo una squadra ambiziosa, non cerchiamo scuse su…”
"Affrontiamo una squadra che nelle ultime due partite disputate in Champions ha battuto Manchester City e Atletico Madrid in trasferta. E' una squadra ambiziosa, che ha mostrato progressi in Europa. Sappiamo che battere City e Atletico non è semplice, dobbiamo essere pronti fisicamente e mentalmente, sapendo che sarà difficile".
"Non dobbiamo cercare scuse riguardo alle condizioni atmosferiche e del campo, dobbiamo accettare la loro intensità. Il calcio norvegese è in crescita esponenziale, la Norvegia è già ai Mondiali, dobbiamo fare di tutto per essere competitivi. Hanno avuto tempo di prepararla al meglio. Poi, ovvio che la partita è un'altra cosa. L'importanza di una partita del genere è si sente da entrambe le parti".
(Fonte: Inter TV)
