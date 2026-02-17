Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Alessandro Bastoni ha parlato così:
Bastoni a Prime: “Esultanza? Reazione brutta ma umana. Odio social? Ormai…”
"Mi sono preso un paio di giorni per riflettere, ho voluto essere qua per metterci la faccia e spiegare quello che ho vissuto. Quando ho sentito la mano di Kalulu ho sicuramente accentuato un contatto lieve per trarne vantaggio, lo ammetto senza problemi perché è sotto gli occhi di tutti ma la cosa che più mi dispiace è la reazione che ho avuto che è stata tanto brutta quanto umana. In una partita così, c'era tanta tensione, avere un uomo in più contro la Juventus rappresentava un vantaggio, ho avuto quella reazione. Ho più di 300 partite in carriera, non deve essere questo a definire la mia persona"
Stai chiedendo scusa?
"Dico che mi dispiace di aver deluso sotto il punto di vista comportamentale, quello che la gente si aspetta ed è abituata a vedere da me, la cosa che mi preme di più è questo. Dal punto di vista del calciatore, ognuno è libero di dire quello che vuole ma quando si tocca il punto di vista umano io so chi sono, chi mi conosce sa chi sono e mi dispiace aver deluso la loro fiducia"
Come si resetta la testa e come si riporta l'attenzione al Bodo?
"Ormai sono abituato, l'odio social e il fatto che tutti possano parlare fa parte della quotidianità di un calciatore così esposto come può essere un giocatore dell'Inter. Siamo allenati per affrontare queste situazioni, possiamo switchare da una partita all'altra, la mia testa ha archiviato quello che è successo sabato ed è solo sul Bodo"
