Del Piero: “Guirassy e Osimhen? Oggi titolari all’Inter e in tutte le squadre di Serie A”

Le dichiarazioni dell'ex capitano della Juventus e attaccante della Nazionale sul momento del calcio italiano
Alessandro De Felice
Intervenuto negli studi di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha commentato le sfide di Champions League del primo dei due giorni dei playoff d'andata con Juventus e Atalanta in campo, entrambe sconfitte rispettivamente contro Galatasaray e Borussia Dortmund.

L'ex capitano bianconero si è soffermato sugli attaccanti e sul livello del campionato italiano:

"Gli altri non stanno più a guardare. Oggi abbiamo una competizione di tante altre realtà, abbiamo dei campionati che sono nettamente più forti del nostro, a partire dalla Premier, e ci sono tanti altri campionati con cui ce la combattiamo. Oggi Atalanta e Juve giocano contro due squadre e probabilmente queste due squadre hanno degli attaccanti (Guirassy e Osimhen, ndr) che giocherebbero titolare probabilmente in tutte le squadre italiane, compresa l'Inter. Perché anche Guirassy è un giocatore che sposta gli equilibri, che fa gol e assist, tiene la palla, combatte. Poi se non parlare di Osimhen e Icardi, che l'ha fatto per tanti anni”.

