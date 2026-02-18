"Gli altri non stanno più a guardare. Oggi abbiamo una competizione di tante altre realtà, abbiamo dei campionati che sono nettamente più forti del nostro, a partire dalla Premier, e ci sono tanti altri campionati con cui ce la combattiamo. Oggi Atalanta e Juve giocano contro due squadre e probabilmente queste due squadre hanno degli attaccanti (Guirassy e Osimhen, ndr) che giocherebbero titolare probabilmente in tutte le squadre italiane, compresa l'Inter. Perché anche Guirassy è un giocatore che sposta gli equilibri, che fa gol e assist, tiene la palla, combatte. Poi se non parlare di Osimhen e Icardi, che l'ha fatto per tanti anni”.