Intervenuto negli studi di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha commentato le sfide di Champions League del primo dei due giorni dei playoff d'andata con Juventus e Atalanta in campo, entrambe sconfitte rispettivamente contro Galatasaray e Borussia Dortmund.
Del Piero: “Guirassy e Osimhen? Oggi titolari all’Inter e in tutte le squadre di Serie A”
L'ex capitano bianconero si è soffermato sugli attaccanti e sul livello del campionato italiano:
"Gli altri non stanno più a guardare. Oggi abbiamo una competizione di tante altre realtà, abbiamo dei campionati che sono nettamente più forti del nostro, a partire dalla Premier, e ci sono tanti altri campionati con cui ce la combattiamo. Oggi Atalanta e Juve giocano contro due squadre e probabilmente queste due squadre hanno degli attaccanti (Guirassy e Osimhen, ndr) che giocherebbero titolare probabilmente in tutte le squadre italiane, compresa l'Inter. Perché anche Guirassy è un giocatore che sposta gli equilibri, che fa gol e assist, tiene la palla, combatte. Poi se non parlare di Osimhen e Icardi, che l'ha fatto per tanti anni”.
