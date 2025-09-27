Le parole del difensore nerazzurro alla fine della gara contro il Cagliari

Alla fine della gara col Cagliari, ai microfoni di Skysport, hanno parlato Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni. Queste le parole del difensore nerazzurro:

-Cosa è scattato nelle ultime partite, la prestazione c'era stata anche prima...

L'atteggiamento c'è sempre stata e avevamo fatto con la Juve la migliore perstazione fatta a Torino negli ultimi anni. Ci hanno aiutato stasera forse un po' anche gli episodi. Se il loro palo entra parliamo di un'altra partita stasera anche se la prestazione c'è stata. Sono orgoglioso della squadra perché ogni volta che facciamo un passo falso la gente è pronta ad attaccarci ma ne usciamo sempre a testa alta.

-Vedi superiorità dell'Inter o il Napoli, il Milan e la Juve hanno accorciato la distanza?

Abbiamo sempre grande fiducia in noi. Sicuramente le altre si sono rafforzate, ma noi ci esponiamo perché abbiamo grande fiducia in noi stessa, in lotta le big ci sono sempre e ci sono anche quest'anno.

-Esposito?

Mi fa piacere per il gol. Noi abbiamo il piacere di conoscerlo fuori dal campo e sappiamo che ragazzo sia. Abbiamo bisogno di giocatori giovani e italiani e spero che vada tutto per il meglio.

(fonte: Sky)