Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, ha rilasciato una lunga intervista a Rivista Undici: "Nell'immaginazione collettivo il difensore è quello che difende e basta. Non è il mio caso, è quello che provo a fare da 7-8 anni ed è quello che più mi piace fare. Come è nato il mio modo di giocare? È stata una cosa molto naturale. Calcisticamente nasco all'Atalanta e ho visto Toloi che è stato uno dei primi difensori a fare questa cosa. Ho avuto anche fortuna perché ho trovato le persone giuste al momento giusto. L'ho fatto prevalentemente da quando sono arrivato all'Inter. Con Conte già si intravedeva qualcosa, poi con Inzaghi e con Dimarco questi automatismi e questi schemi che già ci vengono in maniera molto naturale si sono elevati all'ennesima potenza.
fcinter1908 news interviste Bastoni: “Ormai i difensori attaccano, a chi mi ispiro. Costo più di tutti? Bello ma domani…”
news
Bastoni: “Ormai i difensori attaccano, a chi mi ispiro. Costo più di tutti? Bello ma domani…”
Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, ha rilasciato una lunga intervista a Rivista Undici
La dote che forse mi differenzia dagli altri è questa qualità con la palla e la capacità di fare la scelta giusta. L'allenatore ti dà una mano, poi tocca a noi scendere in campo. È una dote naturale, poi nel settore giovanile dell'Atalanta ho avuto la fortuna di avere Mino Favini che penso sia stato uno dei più grandi dirigenti del calcio italiano. Tutte queste cose mi hanno portato ad essere quello che sono oggi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA