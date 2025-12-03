Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, ha rilasciato una lunga intervista a Rivista Undici: "Nell'immaginazione collettivo il difensore è quello che difende e basta. Non è il mio caso, è quello che provo a fare da 7-8 anni ed è quello che più mi piace fare. Come è nato il mio modo di giocare? È stata una cosa molto naturale. Calcisticamente nasco all'Atalanta e ho visto Toloi che è stato uno dei primi difensori a fare questa cosa. Ho avuto anche fortuna perché ho trovato le persone giuste al momento giusto. L'ho fatto prevalentemente da quando sono arrivato all'Inter. Con Conte già si intravedeva qualcosa, poi con Inzaghi e con Dimarco questi automatismi e questi schemi che già ci vengono in maniera molto naturale si sono elevati all'ennesima potenza.