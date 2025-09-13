Chivu a InterTV: “Trasformare la rabbia in determinazione, oggi non portiamo a casa nulla se non…”

Arriva la seconda sconfitta in tre gare di campionato per l'Inter di Chivu. I nerazzurri cadono nei minuti di recupero e Juventus-Inter termina 4 a 3 per i bianconeri. Queste le parole di Cristian Chivu raccolte nel post partita dai microfoni di InterTv: "Tanta qualità e determinazione mi tengo la prestazione e quello che abbiamo fatto vedere nonostante siamo andati sotto, abbiamo avuto personalità in uno stadio difficile l'abbiamo ribaltata e poi è mancata la lucidità. Rimangono le buone cose che abbiamo fatto vedere. Il gol di Calha? Sono alternative quando affronti un blocco basso, calciare da fuori. Sono contento per lui è un giocatore importante per noi che è riuscito a superare certi momenti, questa squadra rimane forte deve solo capire alcune cose per portare a casa risultati importnati. La prestazione resta e sono contento ma non portiamo a casa nulla se non la consapevolezza che l'aggiustamento di piccoli cose ci porterà ad avere soddisfazioni nel futuro e trasformare rabbia e amarezza che abbiamo oggi in determinazione. Dobbiamo continuità alle cose buone fatte oggi, abbiamo lavorato tanto per ribaltarla"