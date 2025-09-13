Bastoni a InterTV: “Non ricordo prestazioni del genere qui a Torino. Preso 4 tiri e 4 gol”

Arriva la seconda sconfitta in tre gare di campionato per l'Inter di Chivu. I nerazzurri cadono nei minuti di recupero e Juventus-Inter termina 4 a 3 per i bianconeri. Queste le parole di Alessandro Bastoni raccolte nel post partita dai microfoni di InterTv: "Difficile commentare questa gara che per lunghi tratti abbiamo messo in difficoltà la Juventus, siamo andati sotto due volte immeritatamente dove puoi far poco. Gli episodi hanno deciso la gara perchè come atteggiamento e voglia eravamo sul pezzo. Difficile fare analisi alla fine dopo aver perso cosi, abbiamo imposto il nostro gioco, li abbiamo chiusi in area e concesso poco. Non mi era mai capitato di fare prestazioni del genere qui, abbiamo subito 4 tiri e preso 4 gol, ora dobbiamo ripartire perchè tra 4 giorni c'è la Champions. Facile abbattesri dopo una partita del genere ma dobbiamo analizzare quello che è stato ma l'atteggiamento è stato quello giusto e me lo porto a casa"