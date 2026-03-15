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Inter, per Firenze recupera Bastoni. Avrà il solito trattamento? I suoi tifosi…

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Il giocatore era in panchina per la botta rimediata nel derby: i sostenitori nerazzurri gli hanno fatto sentire il suo appoggio, non ci saranno in trasferta a Firenze. Lui invece dovrebbe tornare tra i titolari
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Nella gara contro l'Atalanta è stato recuperato Dumfries, è rientrato Thuram dopo la febbre che lo aveva messo ko nel derby ma mancavano (terribilmente) Lautaro e Calhanoglu. Ma non solo. Non c'era tra i titolari neanche Bastoni. Il difensore nerazzurro, altra pedina essenziale nello scacchiere interista, è stato sostituito da Carlos Augusto che ha fatto il suo in difesa ma sulla sinistra è mancata la spinta propulsiva del giocatore italiano ai box per una botta rimediata nel derby.

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Getty Images

I tifosi nerazzurri gli hanno fatto sentire tutto il loro calore. Dopo l'episodio con Kaluku è finito al centro delle polemiche - che hanno inevitabilmente investito tutta l'Inter - e pure nella 'shitstorm' di fischi dei tifosi avversari che gli fanno sentire il peso dell'errore ad ogni trasferta.

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Succederà probabilmente anche a Firenze dove la squadra nerazzurra andrà a giocare la prossima sfida. Quella sarà l'ultima gara senza tifosi nerazzurri al seguito dopo il razzo sparato in campo nell'area di Audero a Cremona e allora la Curva ha fatto sentire il suo calore al giocatore che non era utilizzabile ma era comunque in panchina con i suoi compagni. Cori per lui e uno striscione per fargli sentire sostegno.

"Il giocatore proseguirà il lavoro di recupero, ma non dovrebbero esserci problemi in vista del match con la Fiorentina di domenica prossima. L’idea è quella di tornare in campo, anche per essere pronto per i playoff con la Nazionale. Certo è difficile immaginare che il pubblico fiorentino e il Franchi non gli riserverà il solito trattamento di fischi", scrive di lui il Corriere dello Sport. 

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