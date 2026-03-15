Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa ed ex centrocampista dell'Inter, ha parlato di Vasilije Kostov , giovane stellina serba classe 2008 finita nel mirino di numerosi top club europei, nerazzurri inclusi: "Vasilije non è una sorpresa per me, è un giocatore della Stella Rossa che fa la differenza in campo.

È un ragazzo che ha confermato di avere qualità, qualcuno che sta migliorando giorno dopo giorno e credo che da gennaio sia cresciuto di un altro 30%. Non lo considero affatto come una sopresa, è uno come gli altri per me: come tutti i giocatori se lavora bene giocherà, se non lavora non lo farà. Gli auguro tutto il meglio".