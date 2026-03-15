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Stankovic: “Kostov? Da gennaio è migliorato del 30%, cresce giorno dopo giorno”

Stankovic: “Kostov? Da gennaio è migliorato del 30%, cresce giorno dopo giorno” - immagine 1
Il tecnico della Stella Rossa ha speso parole di elogio nei confronti del giovane centrocampista sero, finito nel mirino anche dell'Inter
Fabio Alampi Redattore 

Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa ed ex centrocampista dell'Inter, ha parlato di Vasilije Kostov, giovane stellina serba classe 2008 finita nel mirino di numerosi top club europei, nerazzurri inclusi: "Vasilije non è una sorpresa per me, è un giocatore della Stella Rossa che fa la differenza in campo.

Stankovic: “Kostov? Da gennaio è migliorato del 30%, cresce giorno dopo giorno”- immagine 2
Getty Images

È un ragazzo che ha confermato di avere qualità, qualcuno che sta migliorando giorno dopo giorno e credo che da gennaio sia cresciuto di un altro 30%. Non lo considero affatto come una sopresa, è uno come gli altri per me: come tutti i giocatori se lavora bene giocherà, se non lavora non lo farà. Gli auguro tutto il meglio".

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