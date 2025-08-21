Mancano pochi giorni all'inizio del nuovo campionato e la gara con il Torino sarà l'esordio per l'Inter. Della gara e della nuova stagione in arrivo ha parlato Alessandro Bastoni a Skysport. Queste le parole del difensore nerazzurro: «Difesa? Quando sbagliamo ci dobbiamo prendere le nostre responsabilità, chiaramente. Ma si attacca in 11 e si difende in 11, specialmente da noi dove non c'è il Messi della situazione, il fuoriclasse della situazione. Abbiamo bisogno di tutti in attacco e in difesa».
Bastoni: “Napoli favorito ma lotteremo. Qui non c’è Messi, dobbiamo vincere smaliziati”
Il giocatore nerazzurro ha parlato a Skysport in occasione dell'inizio del campionato
«Il nostro obiettivo? Scendere in campo per vincere tutte le partite. Dovremo essere più smaliziati nel modo. Giocando anche meno bene ma portando anche a casa il risultato aggrappandoci al dettaglio», ha aggiunto il difensore interista.
«La favorita? Chi vince lo scudetto è sempre la favorita della stagione successiva, ma noi ci sentiamo competitivi. Vogliamo e faremo di tutto per provare a vincere», ha concluso sugli obiettivi della nuova stagione.
