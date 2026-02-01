"Mi porto a casa la solidità con cui abbiamo portato a casa la partita, visto che dal punto di vista qualitativo non è stata la miglior gara. Ma per vincere i campionati servono anche queste partite. Vincere qui in trasferta non è mai facile, abbiamo lottato tanto anche sulle palle sporche. E' nella nostra indole partite forte e andare sempre in avanti. Vogliamo subito indirizzare le partite, stiamo bene fisicamente, abbiamo voglia di giocare, il mister con le rotazioni ci sta facendo anche riposare. Vogliamo continuare così, con questa mentalità".