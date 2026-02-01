Intervenuto ai microfoni di DAZN, Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha commentato così la vittoria dello Zini contro la Cremonese:
news
Bastoni: “Partita vinta con solidità. Stiamo bene e vogliamo giocare. Chivu ci permette di…”
"Mi porto a casa la solidità con cui abbiamo portato a casa la partita, visto che dal punto di vista qualitativo non è stata la miglior gara. Ma per vincere i campionati servono anche queste partite. Vincere qui in trasferta non è mai facile, abbiamo lottato tanto anche sulle palle sporche. E' nella nostra indole partite forte e andare sempre in avanti. Vogliamo subito indirizzare le partite, stiamo bene fisicamente, abbiamo voglia di giocare, il mister con le rotazioni ci sta facendo anche riposare. Vogliamo continuare così, con questa mentalità".
"Tanti miei amici stasera erano nella curva della Cremonese, non so se avranno voglia di salutarmi da domani. Il fumogeno su Audero? Episodi da condannare assolutamente, mi accordo al presidente Marotta. Al di là delle bandiere, sono cose da evitare. Esprimo la mia solidarietà ad Audero, che è stato anche mio compagno, e spero di vedere sempre meno episodi del genere".
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA