"L'Inter è una squadra fortissima, con grande qualità e soluzioni. Siamo riusciti a fare la partita giusta, con lo spirito che volevamo mettere in campo. Siamo stati presenti, abbiamo inserito Maleh e Djuric arrivati dal mercato. Mi è piaciuto molto lo spirito, peccato perché si poteva trovare il gol, avremmo anche meritato. Quando uno vuole fare un passo in avanti e incontra l'Inter non è mai facile, abbiamo dimostrato voglia di fare, dobbiamo diventare più mestieranti perché in alcuni momenti bisogna essere sul pezzo e nei due gol potevamo fare meglio"