Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Cremonese-Inter 0-2, Davide Nicola ha parlato così della partita dello Zini:
Nicola: “Audero ha dimostrato di essere un uomo. Inter fortissima, peccato perché…”
"L'Inter è una squadra fortissima, con grande qualità e soluzioni. Siamo riusciti a fare la partita giusta, con lo spirito che volevamo mettere in campo. Siamo stati presenti, abbiamo inserito Maleh e Djuric arrivati dal mercato. Mi è piaciuto molto lo spirito, peccato perché si poteva trovare il gol, avremmo anche meritato. Quando uno vuole fare un passo in avanti e incontra l'Inter non è mai facile, abbiamo dimostrato voglia di fare, dobbiamo diventare più mestieranti perché in alcuni momenti bisogna essere sul pezzo e nei due gol potevamo fare meglio"
Mentalità—
"I ragazzi hanno messo in campo uno spirito importante, mi è piaciuta l'organizzazione e la voglia di darci una mano. Dobbiamo recuperare alcuni infortunati, siamo una squadra che si giocherà la possibilità di rimanere nella categoria. Si passa attraverso momenti di difficoltà ma senza disperarsi, possiamo ancora migliorare"
Petardo ad Audero—
"L'episodio si commenta da solo, sottolineo la sportività di Audero che ha avuto un contraccolpo, si è dimostrato un uomo e ma questo fa impazzire. I nostri tifosi sono intelligenti, ed è giusto dare merito anche a loro, sanno quanto è difficile raggiungere l'obiettivo salvezza, che vale tanto per loro, per noi, per il presidente. Vogliamo costruire qualcosa con delle idee e dimostrare di essere competitivi anche in futuro, serve un passo alla volta"
