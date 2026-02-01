Davide Nicola, tecnico della Cremonese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Inter: "Per come eravamo oggi abbiamo fatto una grande prestazione. In questo momento siamo in 12-13, molti si sono resi disponibili senza esserlo, abbiamo dovuto adattare delle cose. Siamo contenti per l'inserimento di Maleh e Djuric, ci danno caratteristiche che a noi mancavano. Mi dispiace perchè abbiamo creato diverse occasioni dove potevamo fare gol. Abbiamo preso gol su calcio d'angolo dove siamo stati probabilmente poco mestieranti. Abbiamo avuto un paio di ripartenze notevoli, l'occasione di Ceccherini, il palo di Zerbin e altre situazioni che potevamo rendere più qualitative. Bravi ragazzi, non sei con tutti gli effettivi. Questa è la dimostrazione contro una squadra che ha grandi valori".