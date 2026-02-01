Davide Nicola, tecnico della Cremonese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Inter: "Per come eravamo oggi abbiamo fatto una grande prestazione. In questo momento siamo in 12-13, molti si sono resi disponibili senza esserlo, abbiamo dovuto adattare delle cose. Siamo contenti per l'inserimento di Maleh e Djuric, ci danno caratteristiche che a noi mancavano. Mi dispiace perchè abbiamo creato diverse occasioni dove potevamo fare gol. Abbiamo preso gol su calcio d'angolo dove siamo stati probabilmente poco mestieranti. Abbiamo avuto un paio di ripartenze notevoli, l'occasione di Ceccherini, il palo di Zerbin e altre situazioni che potevamo rendere più qualitative. Bravi ragazzi, non sei con tutti gli effettivi. Questa è la dimostrazione contro una squadra che ha grandi valori".
Nicola: "Grande prestazione contro l'Inter. Audero? L'episodio si commenta da solo"
Il tecnico della Cremonese ha commentato la sconfitta interna per 0-2 rimediata contro i nerazzurri di Chivu
"Audero? Onesti prima di tutto, anche se l'episodio si commenta da solo. Ha avuto un po' di fastidio, ma ha dimostrato una grande professionalità. Non voglio andare oltre sul giudizio dell'episodio. Corsa salvezza? Lo sappiamo dal primo giorno. Non ci sono molte squadre in lotta per la salvezza, le squadre si strutturano. Siamo dell'idea che possiamo competere con quelle 4-5 squadre che si giocheranno la salvezza. Mercato? Due giocatori sono già arrivati. La società sa quello che deve fare e sta lavorando, e noi completiamo il nostro in campo. Quando incontri l'Inter, non è una delle squadre più semplici, ma i ragazzi hanno avuto il giusto spirito".
