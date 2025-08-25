Al termine di Inter-Torino , gara terminata 5-0 per i nerazzurri, Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Avevamo grande voglia dopo il finale complicato della scorsa stagione, il calcio ti dà la possibilità di rifarti. Non vedevamo l'ora di iniziare il campionato e siamo molto felici della prestazione. Esultanza? Gol importante perché ha sbloccato la partita".

"Sono felice perché Camilla, la mia bambina, sia venuta qui per la prima volta e sono felice di avergli dedicato il gol sperando di segnare più spesso. Messaggio al campionato? No, ci sono ancora 37 partite. Come dice il mister noi scenderemo in campo per vincerle tutte, come non lo sappiamo ma il nostro obiettivo è questo. Abbiamo fatto vedere che l'Inter c'è e che ha grande voglia di rivalsa".