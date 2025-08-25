Thuram: “L’Inter non è solo la Thu-La. Mio fratello e mio padre mi prendono in giro per…”

Al termine di Inter-Torino , gara vinta nettamente dai nerazzurri (5-0), Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Thu-La è tornata? Non penso che l'Inter sia solo la Thu-La, abbiamo altri due attaccanti in panchina, l'importante è che l'Inter vinca".

"Khephren? Prendevo in giro lui e mio padre perché loro mi prendono in giro per il mio colpo di testa, quando ho fatto gol ho pensato a loro. Messaggio al campionato? No, è la prima gara. Noi proviamo a fare il meglio per l'Inter e pensiamo gara dopo gara".