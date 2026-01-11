Bastoni: “Ricordo la percezione su di noi a inizio stagione: e io vi assicuro che…”

Alessandro Bastoni , difensore dell'Inter, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio di oggi contro il Napoli : "Nessuna vittoria con Juve, Milan e Napoli? Qualcosa c'è che dobbiamo mettere a posto ma mi tengo stretto il passo in avanti mentale fatto oggi: potevamo far meglio sui gol ma c'è da riconoscere la qualità degli avversari, hanno giocatori di altissimo livello. Mi tengo stretto questo girone d'andata: voi è normale che analizzate ogni singola partita ma mi ricordo la percezione nei nostri confronti a inizio stagione. Vi assicuro che non è facile ripartire ogni stagione dopo tanti anni, mi porto a casa questa metà di campionato.

Il 2-2? Purtroppo è andata così: non l'ho rivisto, ci sarà da analizzare da inizio azione. Non era scontata oggi, non era facile tutto il nostro percorso: il Napoli è forte, reputo positiva la partita. L'1-1? E' mancato poco, hanno fatto una grande azione tutta di prima: sono difficili da marcare, è una giocata che Conte prepara molto bene. Hanno fatto tutto bene, sono dettagli: si poteva evitare ma le partite finirebbero tutte 0-0. C'è da dire bravi a loro".