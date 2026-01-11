FC Inter 1908
Bastoni: "Ricordo la percezione su di noi a inizio stagione: e io vi assicuro che…"

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio di oggi contro il Napoli
Marco Astori
Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio di oggi contro il Napoli: "Nessuna vittoria con Juve, Milan e Napoli? Qualcosa c'è che dobbiamo mettere a posto ma mi tengo stretto il passo in avanti mentale fatto oggi: potevamo far meglio sui gol ma c'è da riconoscere la qualità degli avversari, hanno giocatori di altissimo livello. Mi tengo stretto questo girone d'andata: voi è normale che analizzate ogni singola partita ma mi ricordo la percezione nei nostri confronti a inizio stagione. Vi assicuro che non è facile ripartire ogni stagione dopo tanti anni, mi porto a casa questa metà di campionato.

Il 2-2? Purtroppo è andata così: non l'ho rivisto, ci sarà da analizzare da inizio azione. Non era scontata oggi, non era facile tutto il nostro percorso: il Napoli è forte, reputo positiva la partita. L'1-1? E' mancato poco, hanno fatto una grande azione tutta di prima: sono difficili da marcare, è una giocata che Conte prepara molto bene. Hanno fatto tutto bene, sono dettagli: si poteva evitare ma le partite finirebbero tutte 0-0. C'è da dire bravi a loro".

