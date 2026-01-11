Gol e spettacolo a San Siro: la grande sfida tra Inter e Napoli finisce 2-2, mantenendo invariati gli equilibri nella lotta scudetto

Marco Macca Redattore 11 gennaio - 23:12

Gol e spettacolo a San Siro: la grande sfida tra Inter e Napoli finisce 2-2, mantenendo invariati gli equilibri nella lotta scudetto. Antonio Conte, espulso durante la partita, non si è presentato ai microfoni di DAZN. Al suo posto, l'allenatore in seconda del Napoli, Stellini, che ha parlato così:

"Il rigore per l'Inter? Passerei oltre, veniamo da una settimana complicata da questo punto di vista. Parliamo della prestazione ottima della squadra, della reazione dopo il rigore, che ci dà fiducia, forza. Dobbiamo pensare a questo. Abbiamo giocato contro una squadra forte, la prima in classifica, ma abbiamo giustificato il titolo dell'anno scorso. Conte? C'è grande soddisfazione per la reazione che c'è stata. C'è stata una reazione dovuta al gol subito e non all'episodio in sé, altrimenti dovremmo riavvolgere il nastro e non c'è nessuna voglia di farlo. Il mister altre volte dopo un'espulsione ha già deciso di non venire a parlare, speriamo non succeda ancora. Siamo in un ottimo momento dal punto di vista fisico, anche se vorremmo avere più rotazioni. Dobbiamo avere ancora un po' di pazienza".

"Rimontare due volte l'Inter a San Siro non è mai facile, ma la squadra ha ampiamente meritato il pareggio. Siamo entrati subito convinti di poter far male, siamo molto soddisfatti. Hojlund? E' arrivato quando avevamo già tante partite da giocare, non l'abbiamo visto molto a settembre e ottobre, durante le pause nazionali. Ma lui si è messo tanto a disposizione con umiltà, si migliora sempre, vorremmo costruire con lui un attaccante completo. Ha tanta strada da fare, ma ci darà tante soddisfazioni".

(Fonte: DAZN)