Di Lorenzo: “Gara solida, pareggio giusto. Conte nervoso? Negli spogliatoi…”

Finisce 2-2 a San Siro il big match tra Inter e Napoli: ecco le parole di Di Lorenzo ai microfoni di Sky Sport

Matteo Pifferi Redattore 11 gennaio - 23:17

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giovanni Di Lorenzo ha parlato così di Inter-Napoli, finito 2-2 al termine di un match combattuto:

"Risultato giusto? Per quello che si è visto in campo sì, è stata una partita combattuta. Abbiamo fatto una gara solida, abbiamo accettato il duello e lo scontro, alla fine il pareggio è il risultato più giusto per quello che si è visto"

Inter recuperata due volte — "Conte nervoso? E' stata una partita di carattere e testa, siamo andati sotto per due volte ma abbiamo reagito, siamo rimasti dentro la partita ed è quello che ci ha chiesto l'allenatore. Usciamo da questa partita in maniera positiva, abbiamo dimostrato di essere una squadra importante, siamo contenti. Conte? Ha parlato negli spogliatoi, era contento per la prova della squadra, bene così"

Accettato i duelli — "E' stata una partita combattuta, entrambe le squadre hanno provato a vincere. Ho avuto un'occasione anche io ma non l'ho girata bene in porta. Ci aspettavamo una partenza forte dell'Inter, sono riusciti a sbloccarla subito in avvio come fanno spesso, siamo stati premiati con l'atteggiamento di non mollare, alla fine l'aspetto positivo è quello di essere rimasti in partita"