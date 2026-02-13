FC Inter 1908
Buffon: “Ronaldo? Avversario e non rivale: serenità sconcertante e classe mai vista”

L'ex portiere ha parlato DAZN, nella puntata di 'Cult' ha parlato anche di Inter-Juve, il prossimo big match di Serie A
Alessandro De Felice
Gigi Buffon, su DAZN, nella puntata di 'Cult' ha parlato anche di Inter-Juve, il prossimo big match in programma il 14 febbraio alle 20.45.

Che giocatore era Ronaldo il fenomeno?

“È stato un avversario, non un rivale perché gli riconoscevi una sportività fuori dal comune, una serenità nell'affrontare gli eventi che era sconcertante e una classe che all'epoca non si era vista in nessun campo di calcio. Aveva tutto perché tutti quanti, pure gli avversari gli volessero bene”.

