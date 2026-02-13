Gigi Buffon, su DAZN, nella puntata di 'Cult' ha parlato anche di Inter-Juve, il prossimo big match in programma il 14 febbraio alle 20.45.
Buffon: “Ronaldo? Avversario e non rivale: serenità sconcertante e classe mai vista”
L'ex portiere ha parlato DAZN, nella puntata di 'Cult' ha parlato anche di Inter-Juve, il prossimo big match di Serie A
Che giocatore era Ronaldo il fenomeno?
“È stato un avversario, non un rivale perché gli riconoscevi una sportività fuori dal comune, una serenità nell'affrontare gli eventi che era sconcertante e una classe che all'epoca non si era vista in nessun campo di calcio. Aveva tutto perché tutti quanti, pure gli avversari gli volessero bene”.
