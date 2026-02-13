Le dichiarazioni del direttore sportivo della Juventus ai microfoni di DAZN in vista della sfida contro l'Inter

Il direttore sportivo della Juventus, Marco Ottolini, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN.

Il dirigente bianconeri ha parlato del lavoro di Spalletti e del possibile rinnovo:

“Siamo estremamente contenti di lui, è sotto gli occhi di tutti il miglioramento che ha avuto la squadra. Siamo molto contenti del lavoro del mister e del suo staff, siamo assolutamente tranquilli. Abbiamo gare importanti, poi ci siederemo con lui e andremo avanti".

Sul prolungamento di Yildiz:

“Siamo stati molto felici. Io ho vissuto anche il suo arrivo, l'ho visto crescere. Arrivare a un rinnovo del genere è un grande merito del ragazzo e di quello che ha fatto. Come club siamo assolutamente contenti di continuare con lui, ciò dimostra anche la volontà della proprietà e quello che vogliamo ottenere come club. Vogliamo tenerci i più bravi, Yildiz è un talento mondiale, il fatto che continui con la Juventus ci dà grande fiducia e soddisfazione".

Spazio anche agli arrivi di Boga e Holm e al piano per il mercato estivo:

“C’era la volontà di inserire delle caratteristiche diverse e ci siamo riusciti. Holm ci dà più fisicità, che era anche una richiesta del mister, Boga è un giocatore di esperienza, conosce la Serie A, ha la capacità di cambiare le partite. Ci possono dare qualche soluzione in più, sono funzionali […] Il mercato estivo sarà completamente diverso, si farà un programma generale, non solamente incentrato sull'attaccante. Siamo molto contenti di quelli che abbiamo, mancano ancora diversi mesi, abbiamo partite importantissime davanti, poi faremo le considerazioni del caso”.

Poi il retroscena:

"Il mercato di gennaio è molto particolare, è una regola che vale un po' per tutti. Non c'è stata l'occasione di far combaciare le varie cose. C'è stato interesse per Kolo Muani, c'è stato qualche colloquio, ma non si è potuta concretizzare per vari motivi”.

Infine sul rinnovo di McKennie, Ottolini ammette:

“Ne stiamo parlando”.