La squadra di Chivu sarà di scena questo pomeriggio a Napoli contro la squadra di Antonio Conte. L'Inter arriva da 7 vittorie consecutive mentre il Napoli è reduce da due sconfitte tra campionato e Champions. Queste le dichiarazioni di Alessandro Bastoni nel pre partita di rilasciate ai microfoni di InterTV:

"Stiamo bene abbiamo fatto anche un salto dal punto di vista mentale e fisico, ora stiamo bene e veniamo da una serie positiva per noi ma dobbiamo stare attenti, le squadre ferite tirano fuori qualcosa di più. Siamo all'ottava giornata di campionato manca una vita, giocare qui è una della gara più toste del campionato"