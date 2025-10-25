FC Inter 1908
Bastoni a InterTV: “Le squadre ferite tirano fuori qualcosa in più. Decisiva? La stagione…”

Nerazzurri di scena al Diego Armando Maradona di Napoli dove affronteranno la squadra di Antonio Conte
Giovanni Montopoli 

La squadra di Chivu sarà di scena questo pomeriggio a Napoli contro la squadra di Antonio Conte. L'Inter arriva da 7 vittorie consecutive mentre il Napoli è reduce da due sconfitte tra campionato e Champions. Queste le dichiarazioni di Alessandro Bastoni nel pre partita di rilasciate ai microfoni di InterTV:

"Stiamo bene abbiamo fatto anche un salto dal punto di vista mentale e fisico, ora stiamo bene e veniamo da una serie positiva per noi ma dobbiamo stare attenti, le squadre ferite tirano fuori qualcosa di più. Siamo all'ottava giornata di campionato manca una vita, giocare qui è una della gara più toste del campionato"

