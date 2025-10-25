FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Marotta: “Chi lo criticava ora elogia Chivu, noi lo sapevamo. E ha avuto avvio atipico perché…”

news

Marotta: “Chi lo criticava ora elogia Chivu, noi lo sapevamo. E ha avuto avvio atipico perché…”

Marotta: “Chi lo criticava ora elogia Chivu, noi lo sapevamo. E ha avuto avvio atipico perché…” - immagine 1
Le parole del presidente dell'Inter prima della sfida contro il Napoli ai microfoni di DAZN
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Su DAZN, prima della partita contro l'Inter, ha parlato Beppe Marotta, il presidente dell'Inter. Queste le parole del numero uno nerazzurro: «Se potevo immaginare cosa sarebbe arrivato dopo la sconfitta con la Juve? Intanto se facciamo una retrospettiva la sconfitta è nata da una situazione paradossale, fino all'83esimo vincevamo. È stato una chiave il lavoro di Chivu. Ci siamo ritrovati nel percorso ordinario, come altri grandi club siamo destinati a percorrere una strada per arrivare alto. Siamo secondi in classifica, giochiamo contro i campioni in carica e servirà un approccio straordinario anche perché l'atmosfera che accompagna la partita è quella di un pubblico straordinario». 

Inter Chivu
Getty

-Le grandi squadre devono comunque trovare la strada e la sensazione dal punto di vista delle energie è che mancavano all'inizio. Ora i calciatori dicono: 'Avevamo bisogno di Chivu cosa è stato fatto per dare quell'energia ai calciatori? 

Non è un alibi, ma Chivu ha disputato il Mondiale per Club, a conclusione della vecchia stagione. Un avvio atipico. Non c'era stata una preparazione normale e certe situazioni non erano state affrontate con logica temporale. Piano piano tutte le situazioni sono state affrontate. Sapevamo che Chivu è bravo e sapevamo con chi abbiamo a che fare e oggi l'allenatore gode della stima di tanti che l'avevano criticato. Quindi direi che aver ritrovato la strada giusta è dato dal lavoro fatto da Chivu, dal suo staff e dai giocatori. 

(Fonte: DAZN)

Leggi anche
Manna: “L’Inter è forte ed è in una condizione psicofisica incredibile. Le parole di...
Bastoni: “Squadre ferite danno di più. All’Inter serviva scossa: Chivu la persona...

© RIPRODUZIONE RISERVATA