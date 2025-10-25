A pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Inter, Giovanni Manna ha parlato della gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del dirigente: "Il noi è centrale sempre, soprattutto nello sport. Le parole del mister le diciamo anche noi da inizio stagione, Conte parla per il bene del Napoli. Normale che con 9 giocatori nuovi un po' di alchimia si debba trovare, non solo dentro il campo ma anche fuori. Se aggiungiamo gli infortuni di giocatori importanti, non ti permettono di fare determinate scelte. Noi siamo tranquilli, abbiamo perso una partita male, vogliamo ripartire. Oggi abbiamo un avversario che è in una condizione psicofisica incredibile, è una squadra forte, erano forti, hanno ridato energia prendendo giocatori giovani, sarà una partita tosta".