Inter, Bastoni: “Stagione intensa, complimenti al Napoli. Ora l’obiettivo è…”

Il difensore nerazzurro è intervenuto direttamente sul palco del Gran Galà del Calcio: ecco le sue dichiarazioni
Alessandro De Felice
Alessandro Bastoni è intervenuto dal palco del Gran Galà del Calcio nel corso della premiazione.

Il calciatore dell'Inter e della Nazionale, inserito tra i migliori difensori, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla stagione 2024/2025, chiusa alle spalle del Napoli per un punto di differenza:

“È stata una stagione intensa. Complimenti al Napoli, quando una squadra vince lo merita sempre. Ora è una nuova stagione e il nostro obiettivo è lottare per tutti gli obiettivi”.

