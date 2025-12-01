Protagonista in occasione del Gran Galà del Calcio, il difensore dell'Inter e della Nazionale, Federico Dimarco, ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dal palco.
Il calciatore nerazzurro ha parlato della sua facilità di calcio in occasione della premazione del Gran Galà del Calcio
Nella Top XI della Serie A 2024/2025, il laterale mancino ha parlato della posizione e della capacità di fare assist con grande naturalezza:
“Negli anni sono migliorato col sinistro, poi c’è natura: io mi diverto. Cerco sempre di guardare dove vanno i compagni per mettere nella migliore condizione”.
