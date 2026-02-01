Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo ottenuto sul campo della Cremonese : "Venire qua per me è un'emozione. Dovevamo stare concentrati, uniti, solidi, perché sappiamo quanto è difficile giocare in casa di squadre che hanno bisogno di punti. Tutti i punti sono molto importanti, sono soddisfatto dell'atteggiamento con cui abbiamo affrontato la partita".

"Sì, anche se giocando tanto è normale che le energie non sono sempre al 100%. Poi hanno inserito anche Djuric, conosciamo le sue grandi qualità nel colpo di testa, ha vinto tanti duelli, e poi hanno preso il palo con Zerbin. Ma ripeto, non è mai facile andare in trasferta e non concedere gol, avere sempre in mano la partita. Sono soddisfatto".