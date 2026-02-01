Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo ottenuto sul campo della Cremonese: "Venire qua per me è un'emozione. Dovevamo stare concentrati, uniti, solidi, perché sappiamo quanto è difficile giocare in casa di squadre che hanno bisogno di punti. Tutti i punti sono molto importanti, sono soddisfatto dell'atteggiamento con cui abbiamo affrontato la partita".
Bastoni: “Vincere queste partite è importantissimo. Scontri diretti? Mancano dettagli”
Nel secondo tempo la partita andava gestita meglio?
"Sì, anche se giocando tanto è normale che le energie non sono sempre al 100%. Poi hanno inserito anche Djuric, conosciamo le sue grandi qualità nel colpo di testa, ha vinto tanti duelli, e poi hanno preso il palo con Zerbin. Ma ripeto, non è mai facile andare in trasferta e non concedere gol, avere sempre in mano la partita. Sono soddisfatto".
Il raggiungimento degli obiettivi passa da queste partite o vincere uno scontro diretto dà consapevolezze maggiori?
"Se vado a guardare la classifica, diventa decisivo e importantissimo vincere tutte queste partite che sembrano facili ma che nascondono tante insidie. Giochiamo tanto, non si può essere sempre al 100%, ma anche grazie alle rotazioni del mister riusciamo a mettere in campo grandi prestazioni. Chiaramente lo scontro diretto è quello che ci manca, ma mancano pochi dettagli: arriveremo anche a questo. Ma se vinciamo così le partite da vincere va bene".
