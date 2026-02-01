L'Inter vince 2-0 contro la Cremonese e allunga in vetta in attesa del Milan: le parole di Chivu ai microfoni di Dazn

Matteo Pifferi Redattore 1 febbraio 2026 (modifica il 1 febbraio 2026 | 20:44)

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Cremonese-Inter 0-2, Cristian Chivu ha parlato così della partita dello Zini:

"Dopo tante partite di fila, anche con le rotazioni si fa fatica. Mi prendo il risultato, il primo tempo dove abbiamo forzato il piano di gioco. Siamo riusciti a sbloccarla e anche arrivare al 2-0. Dopo nel secondo tempo abbiamo perso la lucidità, abbiamo anche gestito bene ma bisogna cercare di fare qualcosa di meglio anche se non è semplice. In questi contesti, in queste situazioni non è mai semplice"

Prossimo step? — "Dobbiamo trovare modi e modalità, capire i momenti, si può sempre migliorare. Mi prendo la maturità, la voglia pazzesca di essere competitivi, anche la voglia di essere la miglior versione di noi stessi anche quando non è facile. Da allenatore faccio fatica, giovedì sera mi ero addormentato a vedere l'Europa League e mia figlia mi ha svegliato e mi sono spaventato perché ero in ritardo in una riunione. Il calcio si vive così, è bello, c'è tanta maturità e ambizione"

Caso Audero — "Ha parlato il presidente, prendo la voce della società e sono d'accordo con tutto quello che ha detto"

Si aspettava di essere così dominante a questo punto? — "Siamo sempre sotto esame perché si tratta dell'Inter, tutti dicono che è la più forte, in questa società mi aspettavo che succedesse questo. Ho sempre cercato di trasmettere qualcosa, dare voglia e autostima a questo gruppo meraviglioso, ha tutto per essere competitivo. Mancano ancora tante partite, ci siamo messi in una condizione bella per merito nostro, per la crescita del gruppo, dobbiamo dare continuità e consistenza ma il campionato è ancora lungo"