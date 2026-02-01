Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Cremonese-Inter 0-2, Cristian Chivu ha parlato così della partita dello Zini:
Chivu: “Tutti dicono Inter più forte ma noi primi per merito. Audero? D’accordo con Marotta”
"Dopo tante partite di fila, anche con le rotazioni si fa fatica. Mi prendo il risultato, il primo tempo dove abbiamo forzato il piano di gioco. Siamo riusciti a sbloccarla e anche arrivare al 2-0. Dopo nel secondo tempo abbiamo perso la lucidità, abbiamo anche gestito bene ma bisogna cercare di fare qualcosa di meglio anche se non è semplice. In questi contesti, in queste situazioni non è mai semplice"
Prossimo step?—
"Dobbiamo trovare modi e modalità, capire i momenti, si può sempre migliorare. Mi prendo la maturità, la voglia pazzesca di essere competitivi, anche la voglia di essere la miglior versione di noi stessi anche quando non è facile. Da allenatore faccio fatica, giovedì sera mi ero addormentato a vedere l'Europa League e mia figlia mi ha svegliato e mi sono spaventato perché ero in ritardo in una riunione. Il calcio si vive così, è bello, c'è tanta maturità e ambizione"
Caso Audero—
"Ha parlato il presidente, prendo la voce della società e sono d'accordo con tutto quello che ha detto"
Si aspettava di essere così dominante a questo punto?—
"Siamo sempre sotto esame perché si tratta dell'Inter, tutti dicono che è la più forte, in questa società mi aspettavo che succedesse questo. Ho sempre cercato di trasmettere qualcosa, dare voglia e autostima a questo gruppo meraviglioso, ha tutto per essere competitivo. Mancano ancora tante partite, ci siamo messi in una condizione bella per merito nostro, per la crescita del gruppo, dobbiamo dare continuità e consistenza ma il campionato è ancora lungo"
